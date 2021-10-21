Путин переложил на Еврокомиссию ответственность за газовый кризис в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа на европейском рынке может составить около 70 млрд кубометров. При этом он обвинил в газовом кризисе Европейскую комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина .

"Дефицит газа на европейском рынке может составить около 70 млрд кубометров... Это много. Но при чем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь вообще ни при чем", - заявил он.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе, добавив, что он может привести к усугублению бедности в ЕС.

Кроме того, недавно в России пригрозили, что газовый кризис в Европе может повториться.