Путін переграв Трампа. Чому перемовини між США та Росією віддалили мир

Результати вчорашньої розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним шокували Україну та Європу. Цілком ймовірно, що США виходитимуть з переговорних процесів і перекладатимуть всю відповідальність на європейців.

РБК-Україна розповідає про те, чому вчорашні переговори стали невтішними для України і чого варто чекати далі.

Своє небажання реально рухатись до мирної угоди Росія показала ще в Стамбулі минулого тижня. Голова російської делегації Володимир Мединський напряму погрожував українцям. Мовляв, "дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втратить більше своїх близьких… Росія готова воювати вічно". Крім того, Росія висунула заздалегідь неприйнятні умови для припинення вогню – повний вихід України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Та попри це, президент США Дональд Трамп вирішив ще раз особисто поговорити з російським диктатором Путіним. Чи справді Трамп сподівався, що ця розмова реально зможе привести до прориву у переговорах, залишається загадкою – Путін фактично підтвердив свої наміри продовжувати війну, хоч і завуальовано.

За підсумками розмови він заявив, що "готовий працювати" з Україною над меморандумом для створення майбутніх переговорів, які можуть включати можливе припинення вогню "протягом певного часу". При цьому, вже за кілька годин речник Путіна Пєсков заявив, що про терміни підготовки меморандуму "мови немає і бути не може".

Своєю чергою Трамп після розмови з Путіним подзвонив Зеленському та ще п'ятьом європейським лідерам, аби розповісти про результати. За інформацією Axios, президент США попросив російського диктатора представити "щось, з чим люди (очевидно, українці, - ред.) можуть погодитися".

Разом з тим, за даними Financial Times, Трамп чітко дав зрозуміти, що він відмовиться від участі США в конфлікті між Україною та РФ, та залишить країни самими безпосередньо вести переговори про припинення вогню.

Що важливо, президент США висловився проти запровадження санкцій щодо Росії, адже на думку Трампа "Путін налаштований на досягнення домовленостей". Axios повідомляє, що Зеленський та європейські лідери були шоковані такими новинами.

За інформацією РБК-Україна, в Європі та Україні справді були досить серйозні сподівання на вчорашню розмову між Вашингтоном та Москвою – що Трамп зрештою зрозуміє, що Путін водить його за носа, і ухвалить якісь санкційні рішення. Реальність виявилася, по суті, протилежною.

Маленька перемога Путіна

Під час телефонної розмови з президентом США Путін фактично здобув проміжну перемогу. "Трамп відмовився від американського плану, на який, схоже, Україна погодилась, і першим пунктом якого було припинення вогню", – зазначив у коментарі РБК-Україна дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

За його словами, ключовою в задумі Путіна є теза про підписання "меморандуму". Водночас Росія не готова припиняти війну, допоки не досягне своїх максималістських цілей: від захоплення нових українських територій і відмови від вступу в НАТО до російської мови та Московського патріархату.

Експерт переконаний, що Путін буде вимагати того, на що Україна не може погодитися, і мотивувати небажання припиняти вогонь тим, що Україна нібито недоговороздатна.

"Це був такий трюк – показати, що вони за припинення вогню, але не збираються цього робити, допоки Україна не капітулює. А Трамп буде казати: ну дивіться, вони ж принципово погодилися на припинення вогню, от зараз залишилося цей папірець підписати, і так далі", – зазначив Хара.

Втім, чогось подібного від Путіна і варто було чекати, знаючи, що у прогресі перемовин зацікавлений перш за все Трамп. "Було очевидно, що Путін знову скористається цією можливістю, він знає, на які точки треба тиснути, для того, щоб Трамп пішов йому назустріч. Що Трамп і зробив", - сказав РБК-Україна політолог Ігор Рейтерович.

Вихід по-американськи

Все це означає, що боротьба за позицію Трампа триває. Головна мета України та Європи – таки переконати президента США, що Путін не збирається йти на мир. Під час згаданої розмови Трампа та європейськи лідерів, Зеленський відзначив, що минулі переговори з Путіним нічого не дали та закликав до тиску на Росію.

"Зараз у Трампа почнеться режим такого "похмілля", певною мірою, після розмови з Путіним. Плюс, все ж таки, я сподіваюся, що європейські лідери будуть з Трампом далі комунікувати і вони йому трошки мізки поправлять. Але чи готовий буде Трамп йти на якісь кардинальні зміни, я думаю, що ми зможемо сказати через 2-4 тижні", – зазначив Рейтерович.

Президент США озвучив саме такі терміни 20 травня, під час спілкування з журналістами, але в контексті України.

"Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні", – заявив Трамп.

Шансів, що Росія змінить свою позицію за цей час, мало. "Ті, хто вивчав міжнародні відносини і стратегію, розуміють, що найголовніше – це спроможності і співвідношення сил на фронті. Вони конвертуються потім в якісь дипломатичні умови, вимоги і так далі. Тут нічого не змінилося", – сказав виданню Хара.

Тож далі у Трампа буде два варіанти. Перший передбачає вихід США з переговорного процесу. Про таку можливість заявляли і сам Трамп, і члени його команди, адже у президента США є багато інших справ всередині країни та й у світі. Другий варіант передбачає початок тиску на Росію за допомогою санкцій.

"Який варіант він обере, буде залежати від того, з ким він останнім поспілкується, з європейськими лідерами чи, власне, з безпосередньо Путіним", - підкреслив Рейтерович.

Та є в цій ситуації і деякі позитиви для України. Дії Трампа остаточно підтверджують, що Україні та Європі потрібно розраховувати лише на самих себе.

"На цьому тлі хороша новина тільки в тому, що Європа ще більше "в один човен" потрапила з Україною і тепер усвідомлює, що розраховувати ні на що. Ілюзії стосовно Трампа у багатьох скресли", - сказав YouTube-каналу РБК-Україна політолог Олег Саакян.

Якраз на наступний день після розмови Трампа з Путіним Євросоюз проголосував за 17-й пакет санкцій проти Росії (хоча це не взаємопов'язані події), і вже готується наступний пакет. Це, звичайно, є хорошим сигналом для України. Однак без долучення США санкційний тиск на агресорів не стане настільки болючим, щоб змусити Путіна до хоч якогось конструктиву. Крім того, відкритим залишається питання того, як саме США будуть "виходити з процесу" і чи збережеться допомога в Україні хоч в якомусь вигляді (наприклад, через можливість і далі купувати американську зброю). Але відповіді на це питання, ймовірно, не знає і сам Трамп.