Путин: в переговорах с Украиной есть позитивные сдвиги

Президент России Владимир Путин заявил, что в переговорах с украинской стороной якобы есть позитивные сдвиги. По крайней мере, так ему доложили переговорщики с российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова на встрече с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

"Информирую вас о ситуации на украинском направлении. Прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", - отметил Путин.

Напомним, ранее у Путина заявили, что передали свои требования Киеву. Они обсуждаются с ЕС и США, и только после их выполнения может прекратиться война России против Украины.

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