UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин: в переговорах с Украиной есть позитивные сдвиги

Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин заявил, что в переговорах с украинской стороной якобы есть позитивные сдвиги. По крайней мере, так ему доложили переговорщики с российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова на встрече с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

"Информирую вас о ситуации на украинском направлении. Прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", - отметил Путин.

Напомним, ранее у Путина заявили, что передали свои требования Киеву. Они обсуждаются с ЕС и США, и только после их выполнения может прекратиться война России против Украины.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВойна России против Украины