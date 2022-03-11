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Путін: у переговорах з Україною є позитивні зрушення

Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в переговорах з українською стороною нібито є позитивні зрушення. Принаймні, так йому доповіли переговірники З російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова на зустрічі з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

"Інформую вас про ситуацію на українському напрямі. Насамперед про те, як ідуть зараз переговори, які проводяться практично на щоденній основі. Там є певні позитивні зрушення, як мені доповіли переговорники з нашого боку", - зазначив Путін.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили, що передали свої вимоги Києву. Вони обговорюються з ЄС та США, і лише після їхнього виконання може припинитися війна Росії проти України.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України