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Путин на параде 9 мая пошлет Западу предупреждение о "судном дне", - Reuters

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне". Сделать это глава Кремля планирует во время военного парада на Красной площади в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Путин направит Западу предупреждение о "судном дне", когда возглавит в понедельник торжества по случаю 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией", - отмечает издание.

Подчеркивается, что в главном военном параде России будет продемонстрирована "огромная огневая мощь", в то время, как российская армия воюет в Украине. В воздушной части парада примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160.

Кроме того, впервые с 2010 года, в параде будет участвовать командный самолет Ил-80 "судного дня". Воздушное судно используется для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны.

В этом случае Ил-80 должен стать передвижным командным центром президента России. Самолет напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.

Напомним, в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Жирохов сказал, что Путин может отправить войска с парада прямо в Украину.

Отметим, высшее руководство России неоднократно упоминало о ядерном оружии. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар только в качестве ответа. Ранее аналогичное заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

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