Путин на параде 9 мая пошлет Западу предупреждение о "судном дне", - Reuters

"Путин направит Западу предупреждение о "судном дне", когда возглавит в понедельник торжества по случаю 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией", - отмечает издание.

Подчеркивается, что в главном военном параде России будет продемонстрирована "огромная огневая мощь", в то время, как российская армия воюет в Украине. В воздушной части парада примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160.

Кроме того, впервые с 2010 года, в параде будет участвовать командный самолет Ил-80 "судного дня". Воздушное судно используется для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны.

В этом случае Ил-80 должен стать передвижным командным центром президента России. Самолет напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.