Путин об ответе Зеленского на "терпи, красавица": это не имело личного измерения

Президент России Владимир Путин отреагировал на ответ украинского коллеги Владимира Зеленского на его слова про "красавицу" в контексте выполнения минских соглашений. Российский лидер уверяет, что в той фразе он не переходил на личности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию по итогам встречи с президентом Казахстана Касымом Жомарт-Токаевым.
"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда за годы своей работы не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения", - заявил Путин.
По его словам, вопрос состоит в том, что когда от украинского президента Владимира Зеленского слышат, что Киеву что-то не нравится в фундаментальных договорах, то это не тот формат.
"Если государство приняло на себя обязательства…, то всем нужно исполнять и договариваться, как это сделать", - добавил Путин.
Отметим, на этой неделе после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент говорил о важности выполнения минских соглашений. Он также использовал перефразированные слова из русской частушки "нравится не нравится - терпи, моя красавица", намекая, что Киеву придется выполнять договоренности.
На слова Путина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.
В Белом доме заявили, что шутка об изнасиловании Украины вызывает возмущение у администрации президента США Джо Байдена.