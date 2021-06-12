Путин отрицает причастность к убийству критиков Кремля: "погибли по вине разных людей"
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал уклончивый ответ на вопрос о том, был ли он убийцей. Так же он прокомментировал убийства российских оппозиционнеров в последние годы.
Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканала NBC.
На вопрос, был ли он "убийцей", Путин дал уклончивый ответ.
"За время своего пребывания в должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", - сказал российский президент.
Также Путин резко отреагировал после того, как журналист назвал поименно некоторых оппонентов Кремля.
"Послушайте, вы знаете, я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей", - сказал президент РФ.
WATCH: In an exclusive interview, @KeirSimmons presses Russian President Vladimir Putin on accusations that he has ordered assassinations of his adversaries. Putin responds to President Biden calling him a “killer.”— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 12, 2021
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Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.
Ранее Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена.