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Путин отрицает причастность к убийству критиков Кремля: "погибли по вине разных людей"

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Суббота 12 июня 2021 11:21
Путин отрицает причастность к убийству критиков Кремля: "погибли по вине разных людей" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал уклончивый ответ на вопрос о том, был ли он убийцей. Так же он прокомментировал убийства российских оппозиционнеров в последние годы.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканала NBC.

На вопрос, был ли он "убийцей", Путин дал уклончивый ответ.

"За время своего пребывания в должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", - сказал российский президент.

Также Путин резко отреагировал после того, как журналист назвал поименно некоторых оппонентов Кремля.

"Послушайте, вы знаете, я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей", - сказал президент РФ.

Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.

Ранее Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена.

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