Путин отправил на Донбасс глав МВД, ФСБ и Медведева: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, по поручению Путина в оккупированном Луганске прошло совещание с участием главарей "ЛДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.

Медведев отметил, что обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальная поддержка.