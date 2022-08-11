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Путін відправив на Донбас глав МВС, ФСБ і Медведєва: що сталося

Фото: російські топ-чиновники сьогодні були на Донбасі (t.me/medvedev_telegram)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін відправив на окупований Донбас керівництво силових відомств

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

За його словами, за дорученням Путіна в окупованому Луганську пройшла нарада за участю ватажків "ЛДНР" Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна, російського генпрокурора Ігоря Краснова, голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортникова, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева і куратора по Донбасу Сергія Кирієнка.

Медведєв зазначив, що обговорювалася "гармонізація законодавства" з окупованими районами Донецької та Луганської областей, а також нібито відновлення інфраструктури, ремонт лікарень і соціальна підтримка.

Нагадаємо, раніше Медведєв висловився за розширення географії війни проти України.

Сьогодні британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Путіну навряд чи вдасться захопити всю країну.

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Володимир ПутінДмитро МедведєвДонбас