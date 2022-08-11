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Путин отправил на Донбасс глав МВД, ФСБ и Медведева: что произошло

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Луганск, Четверг 11 августа 2022 21:20
Путин отправил на Донбасс глав МВД, ФСБ и Медведева: что произошло Фото: российские топ-чиновники сегодня были на Донбассе (t.me/medvedev_telegram)
Автор: Юлия Бойко

Президент России Владимир Путин отправил на оккупированный Донбасс руководство силовых ведомств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, по поручению Путина в оккупированном Луганске прошло совещание с участием главарей "ЛДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.

Медведев отметил, что обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальная поддержка.

Напомним, ранее Медведев высказался за расширение географии войны против Украины.

Сегодня британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Путину вряд ли удастся захватить всю страну.

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Владимир Путин Дмитрий Медведев Донбасс
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