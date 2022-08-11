Путін відправив на Донбас глав МВС, ФСБ і Медведєва: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

За його словами, за дорученням Путіна в окупованому Луганську пройшла нарада за участю ватажків "ЛДНР" Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна, російського генпрокурора Ігоря Краснова, голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортникова, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева і куратора по Донбасу Сергія Кирієнка.

Медведєв зазначив, що обговорювалася "гармонізація законодавства" з окупованими районами Донецької та Луганської областей, а також нібито відновлення інфраструктури, ремонт лікарень і соціальна підтримка.