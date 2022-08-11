Путін відправив на Донбас глав МВС, ФСБ і Медведєва: що сталося
Президент Росії Володимир Путін відправив на окупований Донбас керівництво силових відомств
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.
За його словами, за дорученням Путіна в окупованому Луганську пройшла нарада за участю ватажків "ЛДНР" Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна, російського генпрокурора Ігоря Краснова, голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортникова, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева і куратора по Донбасу Сергія Кирієнка.
Медведєв зазначив, що обговорювалася "гармонізація законодавства" з окупованими районами Донецької та Луганської областей, а також нібито відновлення інфраструктури, ремонт лікарень і соціальна підтримка.
Нагадаємо, раніше Медведєв висловився за розширення географії війни проти України.
Сьогодні британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Путіну навряд чи вдасться захопити всю країну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.