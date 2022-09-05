UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин снова отличился циничным заявлением о Донбассе

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Кремля Владимир Путин вновь сделал циничное заявление о Донбассе. Он также похвалил боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые воюют против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Путин сегодня прибыл с визитом на Камчатку и во время молодежного форума снова упомянул войну в Украину. Он традиционно заявил о "неонацистом режиме" и обвинил его в трагедии на Донбассе.

"Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе - это результат деятельности националистического режима, который в 2014 году захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе", - сказал глава Кремля.

Он добавил, что Россия якобы пыталась мирным способом "урегулировать конфликт".

При этом Путин цинично посочувствовал жителям Донбасса и похвалил боевиков псевдореспублик "за мужество", которые, по его мнению, воюют лучше профессиональных бойцов.

Напомним, Путин во время открытого урока для школьников придумал новую "цель" войны в Украине, заявив о якобы создании антироссийского анклава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеДонбасс