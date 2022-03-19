UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если Путин откроет новый фронт в Европе, то будет разбит, - генерал США

Фото: бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес (flickr.com)
Автор: Владислав Красинский, Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин потерпит поражение, если решит открыть еще один фронт против любой страны НАТО. Украина достаточно нанесла ущерб оккупанту.

Об этом рассказал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина.

По словам Ходжеса, Российская Федерация совершит большую ошибку, если осмелится открыть новый фронт против любого члена НАТО, поскольку ее силы будут разбиты, как и сам президент.

"Если Путин откроет где-нибудь новый фронт против любой страны НАТО, он сам и его силы будут разбиты. Украина уже нанесла ему такой ущерб... Не знаю, как он себе представляет, что может снискать успех где-нибудь еще. Без сомнений мы должны организовать внезапные учения в Грузии, Арктике и Балтике, а также поместить в карантин его военно-морскую базу в сирийском Тартусе",- заявил Ходжес.

Война России против Украины длится двадцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинУкраинаСоединенные Штаты АмерикиНАТО