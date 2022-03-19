Если Путин откроет новый фронт в Европе, то будет разбит, - генерал США
Президент Российской Федерации Владимир Путин потерпит поражение, если решит открыть еще один фронт против любой страны НАТО. Украина достаточно нанесла ущерб оккупанту.
Об этом рассказал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина.
По словам Ходжеса, Российская Федерация совершит большую ошибку, если осмелится открыть новый фронт против любого члена НАТО, поскольку ее силы будут разбиты, как и сам президент.
"Если Путин откроет где-нибудь новый фронт против любой страны НАТО, он сам и его силы будут разбиты. Украина уже нанесла ему такой ущерб... Не знаю, как он себе представляет, что может снискать успех где-нибудь еще. Без сомнений мы должны организовать внезапные учения в Грузии, Арктике и Балтике, а также поместить в карантин его военно-морскую базу в сирийском Тартусе",- заявил Ходжес.
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