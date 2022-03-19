Если Путин откроет новый фронт в Европе, то будет разбит, - генерал США

По словам Ходжеса, Российская Федерация совершит большую ошибку, если осмелится открыть новый фронт против любого члена НАТО, поскольку ее силы будут разбиты, как и сам президент.

"Если Путин откроет где-нибудь новый фронт против любой страны НАТО, он сам и его силы будут разбиты. Украина уже нанесла ему такой ущерб... Не знаю, как он себе представляет, что может снискать успех где-нибудь еще. Без сомнений мы должны организовать внезапные учения в Грузии, Арктике и Балтике, а также поместить в карантин его военно-морскую базу в сирийском Тартусе",- заявил Ходжес.