Путин отказался комментировать проведение "референдума" на Донбассе

По словам Путина, вопрос "рефендума" на Донбассе "требует дополнительного изучения"

Глава России Владимир Путин отказался комментировать вероятное проведение "референдума" на Донбассе. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Путин заявил, что данная тема - очень тонкая и чувствительная сфера.

"Я пока воздержусь от комментариев", - сказал он и добавил, что вопрос "референдума" требует дополнительного изучения.

Напомним, как писало РБК-Украина, заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что предложенный РФ референдум на Донбассе обсудят политдиректоры стран "нормандской четверки".

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что референдум на востоке Украины не может состояться, так как он будет нелегитимным. "Никакой референдум там не может состояться. Он не будет легитимным. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов", - заверил спецпредставитель.

Кроме того, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что проведение Россией "референдума" на Донбассе будет ничем иным, как тяжелым международным преступлением.