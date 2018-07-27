Путін відмовився коментувати проведення "референдуму" на Донбасі

За словами Путіна, питання "рефендуму" на Донбасі "вимагає додаткового вивчення"

Глава Росії Володимир Путін відмовився коментувати можливе проведення "референдуму" на Донбасі. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

Путін заявив, що дана тема - дуже тонка і чутлива сфера.

"Я поки утримаюся від коментарів", - сказав він і додав, що питання "референдуму" вимагає додаткового вивчення.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що запропонований РФ референдум на Донбасі обговорять політдиректори країн "нормандської четвірки".

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер зазначив, що референдум на сході України не може відбутися, тому що він буде нелегітимним. "Ніякий референдум там не може відбутися. Він не буде легітимним. Саме тому США і всі інші відкидають пропозицію будь-яких референдумів", - запевнив спецпредставник.

Крім того, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що проведення Росією "референдуму" на Донбасі буде нічим іншим, як важким міжнародним злочином.