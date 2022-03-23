Путин отказал в отставке главе центробанка Набиуллиной, – Bloomberg

Чиновница пыталась уволиться после введения санкций против России. Однако в Кремле ей дали понять, что отставка в такое время будет воспринята как предательство президента.

18 марта Путин предложил Госдуме назначить Набиуллину на очередной срок в должности. Она возглавляет Банк России с 2013 года, а в июне этого года завершится ее вторая каденция.

Глава центробанка возможное продолжение работы на еще 4 года публично не комментировала. После начала войны РФ против Украины и введения санкций она записала обращение к работникам Банка России, в котором назвала состояние экономики "экстремальной ситуацией".

Анонимные собеседники Bloomberg в руководстве центробанка описали господствующие там настроения как "состояние безнадежности". Менеджеры Банка России якобы опасаются, что от их ориентированных на рыночную экономику навыков скоро не будет толку, потому что РФ окажется в изоляции.