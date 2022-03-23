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Путин отказал в отставке главе центробанка Набиуллиной, – Bloomberg

Фото: Эльвира Набиуллина (Facebook)
Автор: Антон Федорцив

Глава Банка России Эльвира Набиуллина после вторжения РФ в Украину пыталась уйти в отставку по собственному желанию, но натолкнулась на отказ президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Чиновница пыталась уволиться после введения санкций против России. Однако в Кремле ей дали понять, что отставка в такое время будет воспринята как предательство президента.

18 марта Путин предложил Госдуме назначить Набиуллину на очередной срок в должности. Она возглавляет Банк России с 2013 года, а в июне этого года завершится ее вторая каденция.

Глава центробанка возможное продолжение работы на еще 4 года публично не комментировала. После начала войны РФ против Украины и введения санкций она записала обращение к работникам Банка России, в котором назвала состояние экономики "экстремальной ситуацией".

Анонимные собеседники Bloomberg в руководстве центробанка описали господствующие там настроения как "состояние безнадежности". Менеджеры Банка России якобы опасаются, что от их ориентированных на рыночную экономику навыков скоро не будет толку, потому что РФ окажется в изоляции.

Напомним, что ветеран госкорпораций РФ Анатолий Чубайс ушел с должности советника Путина и якобы уехал из страны.

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