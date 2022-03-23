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Путін відмовив у відставці главі центробанку Набіулліній, – Bloomberg

Фото: Ельвіра Набіулліна (Facebook)
Автор: Антон Федорців

Очільниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна після вторгнення РФ до України намагалася піти у відставку за власним бажанням, але наштовхнулася на відмову президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чиновниця намагалася звільнитися після запровадження санкцій проти Росії. Однак, у Кремлі їй дали зрозуміти, що відставка в такий час буде сприйматися зрадою президента.

18 березня Путін запропонував Держдумі призначити Набіулліну на черговий термін на посаді. Вона очолює Банк Росії з 2013 року, а цьогоріч у червні завершиться її друга каденція.

Очільниця центробанку можливе продовження роботи на ще 4 роки публічно не коментувала. Після початку війни РФ проти України та запровадження санкцій вона записала звернення до працівників Банку Росії, в якому назвала стан економіки "екстремальною ситуацією".

Анонімні співрозмовники Bloomberg у керівництві центробанку описали панівні настрої там як "стан безнадійності". Менеджери Банку Росії нібито побоюються, що від їхніх орієнтованих на ринкову економіку навиків незабаром не буде сенсу, бо РФ опиниться в ізоляції.

Нагадаємо, що ветеран держкорпорацій РФ Анатолій Чубайс пішов з посади радника Путіна та нібито виїхав з країни.

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