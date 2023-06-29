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Путін ослаблений. Необхідно послати сигнал, що він не виграє війну, - прем'єр Фінляндії

Фото: Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін став ослабленим після спроби заколоту ПВК "Вагнера". Необхідно послати сигнал, що він не виграє війну.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Напередодні саміту лідерів Європейського союзу в Брюсселі, прем'єр-міністр Орпо заявив, що для нього спроба заколоту ПВК "Вагнера" в Росії стала несподіванкою. Він зауважив на необхідності уважно спостерігати за тим, що відбувається на території країни-окупанта, Білорусі, українського кордону та фронту.

Зокрема Орло пообіцяв постійну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" та закликав до посилення російських санкцій.

"Ми повинні послати чіткий сигнал українському народу, що ми підтримуємо його. У той же час, це також чіткий сигнал для Путіна, що він не виграє цю війну", - підсумував прем'єр.

Спроба заколоту Пригожина

24 червня, після звинувачень засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в бік Міністерства оборони Росії щодо удару військовими по тилових позиціях "вагнерівців", перший заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Спроба бунту Пригожина не виявилась успішною. Втім, це налякало Кремль, оскільки під час походу "вагнерівців" до Москви: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Як відзначив президент США Джо Байден, голова Кремля став ще слабшим після спроби заколоту.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.

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