Путин опасается "лишней славы" для своих генералов в Украине, - "Медуза"

Как отмечают близкие к Кремлю источники, Путин опасается, что на войне в Украине могут прославиться некоторые российские генералы. Поэтому российские СМИ почти не сообщают об их действиях на фронте, а сами генералы появляются в новостных сюжетах, которые посвящены награждениям.

В частности, звания героев России получили командующий Центральным военным округом и группировки войск "Центр" Александр Лапин и неофициальный руководитель "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" Эседулла Абачев.

Путин боится появления второго генерала Лебедя

По словам одного из источников, Путин хорошо помнит 1990-е, когда генерал Александр Лебедь приобрел популярность после операции в Приднестровье и даже вступил в конфликт с Минобороны, назвав ввод российских войск в Чечню "дурью и глупостью".

После этого Лебедь начал строить политическую карьеру, в 1995 году его блок не прошел в Государственную думу, хотя сам генерал стал депутатом, победив на одномандатном округе. А в 1996 году он занял третье место на президентских выборах с 14,7%.

В обмен на поддержку президента Бориса Ельцина он получил должность главы Совета безопасности РФ и подписал Хасавюртовские соглашения с руководством Чечни. В 1998 году он стал губернатором Красноярского края, а 2002 погиб при вертолетной аварии.

Война без медийных генералов

Российские государственные СМИ официально даже не сообщают, кто именно руководит российской армией в украинской кампании. Источники BBC приписывали эту роль командующему Южного военного округа Александру Дворникову, а расследователи Conflict Intelligence Team - замминистра обороны Геннадию Жидко.

На этом фоне немного внимания получает и министр обороны Сергей Шойгу.

"Достаточное число россиян поддерживает "операцию". Если бы какой-либо генерал постоянно был на слуху, часто появлялся в новостях, он бы неизбежно стал популярным. Стал бы автором побед. Мало ли во что такая популярность могла бы вылиться среди поддерживающих войну", - отметил один из близких к Кремлю источников.

По его словам, в 1990-е генералы могли оказывать существенное влияние на политическую ситуацию, используя свою известность как ресурс.

"Сейчас такой персонаж мог бы заявить: а давайте всеми силами на Киев. Или наоборот - пора подумать о мире. К боевому генералу многие бы прислушались. Это в Кремле никому не нужно", - добавил собеседник.