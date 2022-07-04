Путин не доверяет российским генералам и назначает по два командира на должность, - ISW

За штурм Лисичанска и района к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

То, что два высокопоставленных российских командира руководили и несли ответственность за военные действия в районе Лисичанска говорит, что президент России Владимир Путин не доверяет младшим офицерам и желает перестраховываться, назначая дублирующих друг друга офицеров.

Также двойное руководство одной операцией может говорить и о том высоком значении, которое Путин придавал захвату Лисичанска и выходу армии РФ на границы Луганской области.