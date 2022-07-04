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Путин не доверяет российским генералам и назначает по два командира на должность, - ISW

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 05:55
Путин не доверяет российским генералам и назначает по два командира на должность, - ISW Фото: Путин не доверяет своим офицерам высшего комсостава (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

За штурм Лисичанска и района к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

То, что два высокопоставленных российских командира руководили и несли ответственность за военные действия в районе Лисичанска говорит, что президент России Владимир Путин не доверяет младшим офицерам и желает перестраховываться, назначая дублирующих друг друга офицеров.

Также двойное руководство одной операцией может говорить и о том высоком значении, которое Путин придавал захвату Лисичанска и выходу армии РФ на границы Луганской области.

Напомним, сегодня, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава.

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