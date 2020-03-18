Президент России Владимир Путин окончательно признал украинцев носителями русского языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федеральный закон, опубликованный на портале правовой информации РФ.

Согласно закону, граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским языком и лично подают заявления о признании их носителями русского языка, признаются таковыми автоматически. Уточняется, что основаниями для признания может быть то, что заявители или их прямые родственники постоянно проживают или проживали на территориях, которые входили в Российскую империю или СССР.

Закон вступает в силу через 90 дней.

Отметим, данный статус позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке. В частности, у человека с таким статусом не требуют заявления о выходе из гражданства другого государства для получения вида на жительства в России. Кроме того, носителю русского языка не могут аннулировать вид на жительство, если он по истечению двух лет не подал заявление о приеме в российское гражданство.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия запретила въезд жителям оккупированного Донбасса без российского паспорта. Ограничения будут действовать на период карантина.