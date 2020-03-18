Президент Росії Володимир Путін остаточно визнав українців носіями російської мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федеральний закон, опублікований на порталі правової інформації РФ.

Згідно з законом, громадяни України та Білорусі, які вільно володіють російською мовою і особисто подають заяви про визнання їх носіями російської мови, визнаються такими автоматично. Уточнюється, що підставами для визнання може бути те, що заявники або їх прямі родичі постійно проживають або проживали на територіях, які входили до Російської імперії або СРСР.

Закон набирає чинності через 90 днів.

Відзначимо, цей статус дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку. Зокрема, у людини з таким статусом не вимагають заяви про вихід з громадянства іншої держави для отримання виду на проживання в Росії. Крім того, носію російської мови не можуть анулювати дозвіл на проживання, якщо він по закінченню двох років не подав заяву про приймання в російське громадянство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заборонила в'їзд жителям окупованого Донбасу без російського паспорта. Обмеження діятимуть на період карантину.