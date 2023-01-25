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Путін оголосив нову мету війни проти України

Фото: Путін змінив цілі війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський президент Володимир Путін заявив, що метою так званої "спецоперації" проти України є захист Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Мета, як я вже багато разів говорив, - перш за все, захист людей і захист самої Росії від тих загроз, які їй намагаються створити на прилеглих до нас наших історичних територіях. Ми цього не можемо допустити", - сказав Путін.

Нагадаємо, російські війська вторглися до України за наказом Путіна 24 лютого 2022 року. Тоді ж було заявлено, що метою "спеціальної військової операції" є "демілітаризація" та "денацифікація" України.

Потім представники Кремля неодноразово заявляли, що цілей "спеціальної військової операції" буде досягнуто, не уточнюючи, що це за цілі.

Тим часом, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", уже у березні 2022 року більшість громадян (56%) вважали Україну, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу.

Підтримка війни проти України серед росіян з лютого 2022 року практично не змінилася і становить близько 70%.

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Війна Росії проти України