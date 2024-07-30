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Путін одноосібно вирішуватиме, що треба і чого не треба знати росіянам, - ISW

Вівторок 30 липня 2024 05:14
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Путін одноосібно вирішуватиме, що треба і чого не треба знати росіянам, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Комітет Держдуми РФ з інформаційної політики 29 липня схвалив поправки до закону "Про зв'язок", які дозволяють російському диктатору Володимиру Путіну вводити обмеження на доступ до інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У разі ухвалення поправок Путін зможе вводити обмеження на доступ до інформації "з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав та законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави".

Ухвалені поправки також нададуть російському федеральному цензору Роскомнагляду право управляти мережами зв'язку та видаляти "заборонену" інформацію за поданням генпрокурора Росії та його заступників.

Якщо ці поправки будуть введені в дію, Путін "стане прямим арбітром того, яка поведінка та ідеали дозволені чи заборонені в російському інформаційному просторі", зазначили в ISW.

"Кодекс мігрантів"

Російська влада починає пов’язувати свої зусилля з придушення інформаційного простору зі спробами контролювати поведінку мігрантів.

Голова ЛДПР Леонід Слуцький 29 липня запропонував запровадити "Кодекс мігрантів", який зобов’язує мігрантів інтегруватися в російські культурні, мовні, правові та поведінкові норми.

Схвалений комітетом раніше законопроект, який вимагає деанонімізації каналів соціальних медіа з понад 10 000 підписників, також містить окреме положення, що обмежує можливість для мігрантів купувати більше 10 SIM-карт на особу.

Для ультранаціоналістів і мобілізації

В Інституті вважають, що Кремль зважується на подібні кроки задля заспокоєння ультранаціоналістичної спільноти, яка значною мірою підтримала повстання колишнього ватажка Групи Вагнера Євгена Пригожина.

Крім того, створювані механізми сприятимуть Міністерству оборони РФ у примусі мігрантів до військової служби.

Натомість мета зупинити зростання загрози ісламського екстремізму в Росії перед ініціаторами вказаних змін не стоїть, вважають в ISW.

Нагадаємо, у Росії розширюють офіційне визначення екстремізму в рамках поточних зусиль Кремля щодо кримінального переслідування та стримування внутрішньої опозиції. Опозиція до поточних дій та структури російського уряду визначатиметься як етнічна нетерпимість щодо росіян, які підтримують політику Кремля і війну проти України.

Також влада в Росії обмежує доступ до YouTube.

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Володимир Путін Російська Федерація
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