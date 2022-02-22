Путин объявил ультиматумы Украине. Требует отказа от Крыма и от вступления в НАТО

"Эти вопросы мы обсуждали в ходе встреч с нашими европейскими партнерами и, собственно говоря, с нашими американскими партнерами мы тоже говорили об этом не один раз. По-моему, публично это не звучало, но я скажу. Естественно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной европейской перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно… Ну я вам эту страшную раскрою - первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму", - отметил Путин.

По его словам, он не понимает, чем решение по итогам "референдума" в Крыму отличается от решения властей Косово. Путин также подчеркнул, что вторым требованием является то, чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО и реализовала идею нейтралитета.

И последнее, по его словам, требование - демилитаризация Украины. В то же время он добавил, что решение проблемы Донбасса уже якобы "стало неактуальным".