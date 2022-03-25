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Путин обвинил Голливуд и Японию в "искажении" фактов о Второй мировой войне

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Москва, Пятница 25 марта 2022 15:47
Путин обвинил Голливуд и Японию в "искажении" фактов о Второй мировой войне Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин обвинил Голливуд и Японию в якобы "искажении" фактов о Второй мировой войне. По его мнению, они пренебрегают вкладом советской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной армии, ее решающий вклад просто взяли и отменили", - отметил Путин на встрече с лауреатами премии в области литературы и искусства.

По его словам, в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки "стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы".

"Или пишут очевидную чушь - мол, это сделали некие абстрактные союзники", - подчеркнул Путин.

Он также сравнил "атаку на русскую культуру на Западе" с тем, что происходило в гитлеровской Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин отказывается слушать собственную разведку после провала в войне против Украины.

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Владимир Путин Япония Вторая мировая война Голливуд
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