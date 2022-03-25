Путин обвинил Голливуд и Японию в "искажении" фактов о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин обвинил Голливуд и Японию в якобы "искажении" фактов о Второй мировой войне. По его мнению, они пренебрегают вкладом советской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной армии, ее решающий вклад просто взяли и отменили", - отметил Путин на встрече с лауреатами премии в области литературы и искусства.

По его словам, в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки "стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы".

"Или пишут очевидную чушь - мол, это сделали некие абстрактные союзники", - подчеркнул Путин.

Он также сравнил "атаку на русскую культуру на Западе" с тем, что происходило в гитлеровской Германии.