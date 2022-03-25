ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін звинуватив Голлівуд і Японію в "спотворенні" фактів про Другу світову війну

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 25 березня 2022 15:47
Путін звинуватив Голлівуд і Японію в "спотворенні" фактів про Другу світову війну Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Голлівуд і Японію в нібито "спотворенні" фактів про Другу світову війну. На його думку, вони нехтують внеском радянської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"У Голлівуді раз по раз виходили фільми, в яких єдиними переможцями нацизму називалися Сполучені Штати. При цьому мужність, героїзм і перемога Червоної армії, її вирішальний внесок просто взяли і скасували", - зазначив Путін на зустрічі з лауреатами премії в галузі літератури і мистецтва.

За його словами, в Японії в день пам'яті про жертви атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі "сором'язливо мовчать про те, хто ж скинув бомби".

"Або пишуть очевидну нісенітницю - мовляв, це зробили якісь абстрактні союзники", - підкреслив Путін.

Він також порівняв "атаку на російську культуру на Заході" з тим, що відбувалося в гітлерівській Німеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Японія Вторая мировая война Голливуд
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде