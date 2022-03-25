Путін звинуватив Голлівуд і Японію в "спотворенні" фактів про Другу світову війну

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Голлівуд і Японію в нібито "спотворенні" фактів про Другу світову війну. На його думку, вони нехтують внеском радянської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"У Голлівуді раз по раз виходили фільми, в яких єдиними переможцями нацизму називалися Сполучені Штати. При цьому мужність, героїзм і перемога Червоної армії, її вирішальний внесок просто взяли і скасували", - зазначив Путін на зустрічі з лауреатами премії в галузі літератури і мистецтва.

За його словами, в Японії в день пам'яті про жертви атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі "сором'язливо мовчать про те, хто ж скинув бомби".

"Або пишуть очевидну нісенітницю - мовляв, це зробили якісь абстрактні союзники", - підкреслив Путін.

Він також порівняв "атаку на російську культуру на Заході" з тим, що відбувалося в гітлерівській Німеччині.