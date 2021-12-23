Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину

"Есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что в конечном итоге этот газ идет в Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу, а затем в Украину, пытаясь там кому-то поддержать штаны, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу и повлиять на цену на споте", - отметил Путин.