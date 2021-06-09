Путин о новой форме сборной Украины: не задело

Он подчеркнул, что в этой ситуации нет ничего нового касательно поведения Украины, которая, по его мнению, игнорирует так называемое "волеизъявление" жителей Крыма в 2014 года на "референдуме".

"Форма сборной Украины меня не задела, здесь нет никакой новизны, Киев пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма", - сказал Путин.

Напомним, что в минувшее воскресенье была презентована новая форма сборной Украины, в которой она будет выступать на чемпионате Европы по футболу. На футболках спереди нанесен контур территории страны с Крымом, сзади над фамилиями написано приветствие "Слава Украине", а внутри воротничка ответ на него "Героям слава".

В России довольно быстро появились высказывания, осуждающие такой дизайн формы украинской сборной. Различные чиновники и представители местного футбола призывали УЕФА "разобраться". Но в УЕФА в комментарии различным изданиям заявили, что форма утверждена организацией.