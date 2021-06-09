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Путин о новой форме сборной Украины: не задело

Новина українською →
Москва, Среда 09 июня 2021 20:53
Путин о новой форме сборной Украины: не задело Фото: форма сборной Украины с контуром территории страны (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Роман Тверденко

Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию с новой формой сборной Украины для Евро-2020, на которой изображена карта страны с оккупированным Крымом. Он заявил, что его эта история "не задела".

Об этом президент РФ заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что в этой ситуации нет ничего нового касательно поведения Украины, которая, по его мнению, игнорирует так называемое "волеизъявление" жителей Крыма в 2014 года на "референдуме".

"Форма сборной Украины меня не задела, здесь нет никакой новизны, Киев пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма", - сказал Путин.

Напомним, что в минувшее воскресенье была презентована новая форма сборной Украины, в которой она будет выступать на чемпионате Европы по футболу. На футболках спереди нанесен контур территории страны с Крымом, сзади над фамилиями написано приветствие "Слава Украине", а внутри воротничка ответ на него "Героям слава".

В России довольно быстро появились высказывания, осуждающие такой дизайн формы украинской сборной. Различные чиновники и представители местного футбола призывали УЕФА "разобраться". Но в УЕФА в комментарии различным изданиям заявили, что форма утверждена организацией.

Отметим, что во вторник Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

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