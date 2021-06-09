Путін про нову форму збірної України: не зачепило

Президент Росії Володимир Путін відреагував на ситуацію з новою формою збірної України для Євро-2020, на якій зображена карта країни з окупованим Кримом. Він заявив, що його ця історія "не зачепила".

Про це президент РФ заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Він підкреслив, що в цій ситуації немає нічого нового щодо поведінки України, яка, на його думку, ігнорує так зване "волевиявлення" жителів Криму в 2014 року на "референдумі".

"Форма збірної України мене не зачепила, тут немає ніякої новизни, Київ нехтує волевиявленням жителів Криму", - сказав Путін.

Нагадаємо, що минулої неділі була презентована нова форма збірної України, в якій вона виступатиме на чемпіонаті Європи з футболу. На футболках спереду нанесений контур території країни з Кримом, ззаду над прізвищами написано привітання "Слава Україні", а всередині комірця відповідь на нього "Героям слава".

У Росії досить швидко з'явилися висловлювання, які засуджують такий дизайн форми української збірної. Різні чиновники і представники місцевого футболу закликали УЄФА "розібратися". Але в УЄФА в коментарі різним виданням заявили, що форма затверджена організацією.