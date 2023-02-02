"Путін ніколи не нападе на НАТО". Резніков не вірить у війну між Росією та Альянсом

Військове протистояння між Росією та країнами НАТО виключене. Глава Кремля Володимир Путін не наважиться піти війною проти Альянсу, оскільки знає, що програє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова в ефірі BFMTV.

За словами міністра, конфлікт обмежиться територією України, а не перекинеться на сусідні країни.

"Я думаю, що це (війна між РФ і НАТО - ред.) виключено, і я скажу вам чому. Путін бачить, наскільки ефективна зброя НАТО, і це ще в обмеженій кількості, тому він програє на землі", - стверджує Резніков.

Міністр зазначив, російський диктатор і його генерали добре розуміють, що війна проти країн Альянсу нежиттєздатна, і вважає, що "Путін ніколи не нападе на НАТО".

"Путін добре знає, що якщо він дійсно вступає в конфлікт з країнами Альянсу, то програє на 100%. Він представляє війну проти України як війну "проти Заходу" і пояснює, що не може виграти, тому що проти них стоїть НАТО. Але насправді він воює лише проти української армії", - акцентував Резніков.

З іншого боку, ще під час інтерв’ю, глава Міноборони запевняє, що небезпека для НАТО цілком реальна в рамках українського конфлікту. Як доказ він посилається на висновки, зроблені за підсумками мадридського саміту Альянсу в червні 2022 року.

"Ми чітко визначили загрози, і вже десять років Росія визначається як головний ворог, як загроза для НАТО...Якщо колись Україна впаде, хто наступний? Країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія, які є країнами НАТО, тоді нам доведеться відповідати. Росіяни не збираються зупинятися самі, їх треба зупиняти в Україні, тому щоб не пролити кров інших народів, Україна переможе", - підсумував Резніков.

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