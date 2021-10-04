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Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но предпосылок нет, - Кремль

Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но предпосылок для ее проведения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет предпосылки для встречи президентов до конца года.

"… президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встречу с Путиным с глазу на глаз, при этом сторонам "не надо сосредотачиваться нам на конкретной адженде". Кроме того, он говорил, что такой встречи не хочет окружение Путина.

Почему Киев и Москва не могут организовать такой саммит, читайте в материале РБК-Украина "Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна".

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