Путін "несерйозно" ставиться до переговорів і прагне продовження війни, - ISW

Зокрема, як зауважили в ISW, у зверненні до колегії Федеральної служби безпеки 27 лютого Путін заявив, що Росія продовжить посилювати операції ФСБ на Донбасі та у так званій "Новоросії".

Традиційно про "Новоросію" продовжує говорити і прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Він напередодні заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною Росії.

В огляді ISW зазначається, що Путін та інші російські офіційні особи раніше визначали "Новоросію" як усю східну і південну Україну (включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями), однак її точні межі оскаржуються серед російських ультранаціоналістів. Сам Путін раніше вимагав від України здати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області попри те, що росіяни не займають значні частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

"Офіційні заяви Росії про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною Росії, які поновилися, свідчать про те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки", - пишуть в ISW.

Кремль може використати окупацію Росією обмеженої території в цих областях як хибну передумову, щоб зажадати від України здачі ще більшої території. На думку ISW, Путін, як і раніше, не зацікавлений у сумлінних переговорах, які потребують компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей воєнним шляхом у середньо- і довгостроковій перспективі.

Позиція Росії щодо війни з Україною

Нагадаємо, у січні російський диктатор Володимир Путін вигадав новий привід не проводити переговори з Україною. Він послався на існування заборони офіційного Києва на ведення переговорів з агресором. А нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російська армія не припинятиме бойові дії на період мирних переговорів.