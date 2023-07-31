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Путін - неадекватний, а його оточення заробляє на блокуванні "зернової угоди", - Зеленський

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Понеділок 31 липня 2023 18:29
Путін - неадекватний, а його оточення заробляє на блокуванні "зернової угоди", - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Блокування "зернової угоди" Росією свідчить про те, що диктатор Володимир Путін неадекватний. А його оточення ще й заробляє на таких скандальних рішеннях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

"Він (Путін - ред.) - справді неадекватна сьогодні людина. Зі своїм оточенням, у якому люди заробляють великі гроші на таких ось блокуваннях ("зернового коридору", - ред.). Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки йде війна, вони заробляють великі гроші", - заявив Зеленський.

За його словами, зараз російський диктатор радикально налаштований на знищення українців, і це лише перший його крок. Він не зупиниться нашій країні, вважає глава держави.

"Україна дуже чітко сказала - ми готові йти "коридором". Є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик знищення цивільних торгових кораблів. Ми готові йти цим "коридором" і такі речі ми обговорюємо з партнерами", - додав президент.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, кілька тижнів тому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє участь у "зерновій угоді". Він пояснив це тим, що умови РФ нібито не виконують.

Найбільше представники країни-агресора скаржилися на відсутність транзиту аміаку через Україну.

"Зернова угода" дозволяла нашій країні експортувати продовольство Чорним морем, але після рішення країни-агресора така можливість транспортування більше не діє.

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Володимир Зеленський зерновий коридор Війна Росії проти України
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