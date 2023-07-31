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Путин - неадекватный, а его окружение зарабатывает на блокировке "зерновой сделки", - Зеленский

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Понедельник 31 июля 2023 18:29
Путин - неадекватный, а его окружение зарабатывает на блокировке "зерновой сделки", - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Блокировка "зерновой сделки" Россией свидетельствует о том, что диктатор Владимир Путин является неадекватным. А его окружение еще и зарабатывает на таких скандальных решениях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo.

"Он (Путин - ред.) - действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках ("зернового коридора", - ред.). Очень прагматический круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас российский диктатор радикально настроен на уничтожение украинцев, и это только первый его шаг. Он не остановится на нашей стране, считает глава государства.

"Украина очень четко сказала - мы готовы идти по "коридору". Есть подходящие вещи, которые могут защитить или снизить риск уничтожения гражданских торговых кораблей. Мы готовы идти по этому "коридору" и такие вещи мы обсуждаем с партнерами", - добавил президент.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, несколько недель назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает участие в "зерновой сделке". Он объяснил это тем, что условия РФ якобы не выполняют.

При этом больше всего представители страны-агрессора жаловались на отсутствие транзита аммиака через Украину.

"Зерновая сделка" позволяла нашей стране экспортировать продовольствие по Черному морю, но после решения страны-агрессора такая возможность транспортировки больше не действует.

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Владимир Зеленский зерновой коридор Война России против Украины
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