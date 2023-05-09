UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін назвав війну в Україні "катастрофою", але винний, як завжди, не він

Фото: російській диктатор Володимир Путін на цьогорічному параді в Москві (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою. Але її нібито "розпочала не РФ", а вона була "спровокована" так званим держпереворотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Путіна під час параду в Москві.

"Український народ став заручником держперевороту та планів Заходу, у цьому причина нинішньої катастрофи в Україні", - сказав Путін.

Кремлівський диктатор заявив, що проти його Батьківщини нібито "знову розв'язана справжня війна".

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному переломному рубежі. Проти нашої Батьківщини знову розв'язано справжню війну. Для нас, Росії немає недружніх як на Заході, так і на Сході", - цинічно заявив Путін.

Він не оминув і звинувачень у бік Заходу, сказавши, що той нібито й "провокує конфлікти".

"Захід твердить про свою винятковість, провокує конфлікти, сіє ненависть, знищує сімейні цінності, щоб і надалі нав'язувати народам свою волю", - нафантазував диктатор.

Також Путін окремо під час виступу на параді звернувся і до своїх "вояк", які зараз перебувають на окупованій території України. Диктатор, країна якого зазначає колосальних втрат каже, що Росія "молиться за них".

"Немає зараз важливіше, ніж ваша бойова робота. На вас лежить безпека країни. Від вас залежить майбутнє нашої державності та нашого народу. Ви з честю виконуєте ратний обов'язок - боретесь за Росію. Уся країна згуртувалася, щоби підтримати наших героїв. Моляться за вас", - додає Путін.

Нагадаємо, як нещодавно повідомили аналітики ISW, російський диктатор Володимир Путін парадом 9 травня спробує продемонструвати вплив РФ на Центральну Азію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінМоскваПарад у МосквіВійна Росії проти України