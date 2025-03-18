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Путін назвав Трампу умови перемир'я: чого він хоче від України

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Путін традиційно наголосив на недоговороздатності Києва. Окрім цього російський диктатор заявив про нібито злочини українських військових у Курській області.

"Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву," - сказано у заяві Кремля.

Нагадаємо, сьогоднішня розмова Путіна та Трампа тривала понад 2,5 години. Кремль вже випустив низку заяв щодо їх перемовин.

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Розмова Трампа та Путіна

Вчора ввечері Трамп заявив про переговори з Путіним, які повинні були відбутись 18 березня вранці за часом Вашингтону.

Ймовірно, Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню на театрі російсько-українських воєнних дій. Цю пропозицію США висунули Україні під час перемовин у Саудівській Аравії.

Пізно ввечері 17 березня у розмові з журналістами Трамп заявив, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною.

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Перемир'я Росії та УкраїниМирні переговориДональд ТрампВійна в Україні