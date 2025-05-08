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Путін назвав Болгарію "винуватицею" війни в Україні: що відповіли в МЗС

Болгарія, Четвер 08 травня 2025 11:15
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Путін назвав Болгарію "винуватицею" війни в Україні: що відповіли в МЗС Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Болгарія різко відреагувала на заяви глави Кремля Володимира Путіна про бази США на території країни. Влада нагадала, що спроба Москви перекласти відповідальність за війну в Україні на Софію неприйнятна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Спроби Російської Федерації перекласти відповідальність за розв'язання незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни, зокрема на Болгарію, абсолютно неприйнятні і являють собою грубу маніпуляцію фактами", - йдеться в заяві МЗС Болгарії.

У ній нагадали, що вступ країни до НАТО є суверенним рішенням, заснованим на волі болгарських громадян і законних демократичних процесах.

"Це рішення продиктоване прагненням Болгарії до міцної безпеки, стабільності та миру в регіональному контексті. Зміцнення стримувального потенціалу держав-членів спрямоване на захист союзної території, не становить загрози для будь-якої іншої країни і повністю відповідає міжнародному праву", - додають у заяві, уточнивши, що Болгарія залишається твердо прихильною до своїх союзницьких зобов'язань у рамках НАТО та принципів Європейського союзу.

Як нагадали журналісти,основна база, яка використовується для підготовки військових Болгарії та США, - Ново Село. Згідно з угодою з Вашингтоном, там можуть перебувати не більше ніж 2500 цивільних осіб і американських військовослужбовців у формі. За всі ці роки до цього числа навіть не наблизилися.

Що сказав Путін

У пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років" Володимир Путін каже, що Румунія і Болгарія нібито сприяли напруженості, яка призвела до війни в Україні, розмістивши на своїй території американські бази.

У ньому спочатку наводяться слова Путіна з архіву. "У Болгарії та Румунії з'являються так звані легкі передові бази США - по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відверто запитати: проти кого це розширення?" - каже він.

Після цього кадр повертається в сучасність і Путін пояснює сказані слова вище. Путін каже, що у своєму виступі намагався звернутися до партнерів "з надією, що нас почують і скорегують ставлення до Росії". Оскільки цього, мовляв, не сталося, це "призвело до нинішніх трагічних подій в Україні".

Зазначимо, раніше МЗС Румунії відповіло на заяви Путіна. Той звинуватив Румунію і Болгарію в нібито сприянні напрузі, яка призвела до війни в Україні.

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