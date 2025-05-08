Путін назвав Болгарію "винуватицею" війни в Україні: що відповіли в МЗС

Болгарія різко відреагувала на заяви глави Кремля Володимира Путіна про бази США на території країни. Влада нагадала, що спроба Москви перекласти відповідальність за війну в Україні на Софію неприйнятна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Спроби Російської Федерації перекласти відповідальність за розв'язання незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни, зокрема на Болгарію, абсолютно неприйнятні і являють собою грубу маніпуляцію фактами", - йдеться в заяві МЗС Болгарії.

У ній нагадали, що вступ країни до НАТО є суверенним рішенням, заснованим на волі болгарських громадян і законних демократичних процесах.

"Це рішення продиктоване прагненням Болгарії до міцної безпеки, стабільності та миру в регіональному контексті. Зміцнення стримувального потенціалу держав-членів спрямоване на захист союзної території, не становить загрози для будь-якої іншої країни і повністю відповідає міжнародному праву", - додають у заяві, уточнивши, що Болгарія залишається твердо прихильною до своїх союзницьких зобов'язань у рамках НАТО та принципів Європейського союзу.