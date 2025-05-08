Путин назвал Болгарию "виновницей" войны в Украине: что ответили в МИД
Болгария резко отреагировала на заявления главы Кремля Владимира Путина о базах США на территории страны. Власти напомнили, что попытка Москвы переложить ответственность за войну в Украине на Софию, неприемлема.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за развязывание незаконной и неспровоцированной войны на Украине на другие страны, в том числе на Болгарию, совершенно неприемлемы и представляют собой грубую манипуляцию фактами", - говорится в заявлении МИД Болгарии.
В нем напомнили, что вступление страны в НАТО является суверенным решением, основанным на воле болгарских граждан и законных демократических процессах.
"Это решение продиктовано стремлением Болгарии к прочной безопасности, стабильности и миру в региональном контексте. Укрепление сдерживающего потенциала государств-членов направлено на защиту союзной территории, не представляет угрозы для какой-либо другой страны и полностью соответствует международному праву", - добавляют в заявлении, уточнив, что Болгария остается твердо приверженной своим союзническим обязательствам в рамках НАТО и принципам Европейского союза.
Как напомнили журналисты, основная база, используемая для подготовки военных Болгарии и США, - Ново Село. Согласно соглашению с Вашингтоном, там могут находиться не более 2500 гражданских лиц и американских военнослужащих в форме. За все эти годы к этому числу даже не приблизились.
Что сказал Путин
В пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" Владимир Путин говорит, что Румыния и Болгария якобы способствовали напряженности, которая привела к войне в Украине, разместив на своей территории американские базы.
В нем сначала приводятся слова Путина из архива. "В Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие передовые базы США - по одной в каждой стране. И мы имеем полное право откровенно спросить: против кого это расширение?" - говорит он.
После этого кадр возвращается в современность и Путин объясняет сказанные слова выше. Путин говорит, что в своем выступлении пытался обратиться к партнерам "с надеждой, что нас услышат и скорректируют отношение к России". Поскольку этого, мол, не произошло, это "привело к нынешним трагическим событиям в Украине".
Отметим, ранее МИД Румынии ответил на заявления Путина. Тот обвинил Румынию и Болгарию в якобы содействии напряжению, которое привело к войне в Украине.
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