Путин назвал Болгарию "виновницей" войны в Украине: что ответили в МИД

Болгария резко отреагировала на заявления главы Кремля Владимира Путина о базах США на территории страны. Власти напомнили, что попытка Москвы переложить ответственность за войну в Украине на Софию, неприемлема.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за развязывание незаконной и неспровоцированной войны на Украине на другие страны, в том числе на Болгарию, совершенно неприемлемы и представляют собой грубую манипуляцию фактами", - говорится в заявлении МИД Болгарии.

В нем напомнили, что вступление страны в НАТО является суверенным решением, основанным на воле болгарских граждан и законных демократических процессах.

"Это решение продиктовано стремлением Болгарии к прочной безопасности, стабильности и миру в региональном контексте. Укрепление сдерживающего потенциала государств-членов направлено на защиту союзной территории, не представляет угрозы для какой-либо другой страны и полностью соответствует международному праву", - добавляют в заявлении, уточнив, что Болгария остается твердо приверженной своим союзническим обязательствам в рамках НАТО и принципам Европейского союза.