Президент России Владимир Путин назвал условия для нормандского саммита в апреле. Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг.

По его словам, продолжение работы в нормандском формате целесообразно.



"Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему-то наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрелов, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно", - сказал Путин.

Напомним, вчера участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. Стороны договорились о продлении перемирия объявленного в июле 2019 года.

Также сторонам в Минске не удалось прийти к согласию по поводу обмена пленными сообщили в "ЛНР".

Ранее в Кремле заявляли, что на нормандской встрече в Париже 9 декабря были сделаны важные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.