Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

"Я заверил канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту. "Северный поток-2" на две тысячи км короче, чем украинский транзит, а это намного дешевле, чем транзит через украинский канал", - заявил он.

Российский президент подчеркнул, что украинский маршрут транзита газа дает больше выбросов CO2, чем "Северный поток-2".

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны знать, какие объемы. А для этого европейские потребители должны определиться и заключить контракты", - добавил Путин.

Он также отметил, что осталось уложить 15 км по морю от общей протяженности газопровода, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".