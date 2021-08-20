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Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года. Однако, российским властям необходимо понимать на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Я заверил канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту. "Северный поток-2" на две тысячи км короче, чем украинский транзит, а это намного дешевле, чем транзит через украинский канал", - заявил он.

Российский президент подчеркнул, что украинский маршрут транзита газа дает больше выбросов CO2, чем "Северный поток-2".

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны знать, какие объемы. А для этого европейские потребители должны определиться и заключить контракты", - добавил Путин.

Он также отметил, что осталось уложить 15 км по морю от общей протяженности газопровода, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

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Владимир ПутинНафтогаз Украины