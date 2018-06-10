Путин назвал переговоры с Порошенко сигналом об интересе в урегулировании на Донбассе

Путин прокомментировал вчерашние переговоры с Порошенко

Президент России Владимир Путин считает телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко сигналом о заинтересованности в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передают российские СМИ.

"Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это очень надеюсь", - заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных. В частности стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных. Кроме того, обсуждалась ситуация на Донбассе и ход реализации минских соглашений.