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Путин назвал переговоры с Порошенко сигналом об интересе в урегулировании на Донбассе

НовостиПолитика    10.06.2018 - 10:12
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин прокомментировал вчерашние переговоры с Порошенко

Президент России Владимир Путин считает телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко сигналом о заинтересованности в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передают российские СМИ.

"Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это очень надеюсь", - заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных. В частности стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных. Кроме того, обсуждалась ситуация на Донбассе и ход реализации минских соглашений.

 

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Теги публикации: Владимир Путин, Порошенко Петр, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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