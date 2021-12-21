Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи

Путин в разговоре с Макроном вновь переложил ответственность за затягивание переговорного процесса на Украину.

"Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате", - сообщил Кремль.

В то же время в пресс-службе российского президента не уточнили, о каких именно "конкретных шагах" украинских властей говорил Путин.

Также президенты России и Франции обсудили предложенные Москвой так называемые "гарантии безопасности" в Европе. Путин проинформировал Макрона о "российской дипломатии, которая проводится по этой теме".