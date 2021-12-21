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Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря, поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора российский президент назвал условие проведения встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин в разговоре с Макроном вновь переложил ответственность за затягивание переговорного процесса на Украину.

"Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате", - сообщил Кремль.

В то же время в пресс-службе российского президента не уточнили, о каких именно "конкретных шагах" украинских властей говорил Путин.

Также президенты России и Франции обсудили предложенные Москвой так называемые "гарантии безопасности" в Европе. Путин проинформировал Макрона о "российской дипломатии, которая проводится по этой теме".

Напомним, недавно в Еврокомиссии напомнили России, что она выступает стороной конфликта на Донбассе, а не посредником в нормандском формате.

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Владимир ПутинЭммануэль МакронНормандский формат