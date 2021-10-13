Путин назвал чушью то, что "Северный поток-2" строили только, чтобы обойти Украину

"Это чисто коммерческий проект. Не политически мотивированный, как говорили его противники, говорили, что он не выгоден, Россия от этого будет терять, но по политическим соображениям, Россия, чтобы обойти Украину, строит "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток". Послушайте, это очередная чушь уровня сапоги всмятку", - заявил Путин.

Президент РФ объяснил, что добывать газ в северных регионах России начали якобы из-за того, что начало истощаться Уренгойское месторождение, откуда газ поставляют транзитом через Украину.

"И мы перешли к добыче северных регионов, и оттуда начали строить новую свою систему. И оттуда же начали выстраивать экспортные маршруты", - сказал он.

Кроме того, Путин утверждает, что поставлять газ по "Северному потоку-2" в Европу дешевле, чем транзитом через Украину.

"По поводу политической мотивации. Этот маршрут на 2000 км короче к Европе, чем маршрут через Украину. А значит - дешевле, потому что транзит меньше. Дешевле, в том числе, для потребителя", - добавил руководитель Кремля.