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Путін назвав нісенітницею те, що "Північний потік-2" будували тільки, щоб обійти Україну

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін заперечує, що "Північний потік-2" будувався з політичною метою, щоб обійти територію України. За його словами, подібні заяви є "нісенітницею рівня на вербі груші".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ.

"Це чисто комерційний проект. Не політично мотивований, як говорили його противники, говорили, що він не вигідний, Росія від цього буде втрачати, але з політичних міркувань, Росія, щоб обійти Україну, будує "Північний потік-1", "Північний потік-2", "Турецький потік". Послухайте, це чергова нісенітниця рівня на вербі груші", - заявив Путін.

Президент РФ пояснив, що видобувати газ у північних регіонах Росії почали нібито через те, що почало виснажуватися Уренгойське родовище, звідки газ постачають транзитом через Україну.

"І ми перейшли до видобутку північних регіонів, і звідти почали будувати нову свою систему. І звідти ж почали вибудовувати експортні маршрути", - сказав він.

Крім того, Путін стверджує, що постачати газ по "Північному потоку-2" в Європу дешевше, ніж транзитом через Україну.

"З приводу політичної мотивації. Цей маршрут на 2000 км коротший до Європи, ніж маршрут через Україну. А значить - дешевше, тому що транзит менше. Дешевше, зокрема, для споживача", - додав керівник Кремля.

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Володимир ПутінПівнічний потік-2