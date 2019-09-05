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Путин назвал "большой ошибкой" возможное преследования Медведчука в Украине

Новости » Политика    05.09.2019 - 14:12
Путин назвал "большой ошибкой" возможное преследования Медведчука в Украине
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" "парламентской оппозицией"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если власть в Украине будет "преследовать" оппозицию, то это будет большой ошибкой нового президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщают росСМИ.

Путин считает партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" "парламентской оппозицией, которая имеет за собой доверие значительного числа избирателей".

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не выйдет. Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек... Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы делались попытки мешать реализации их конституционных прав", - сказал он.

Президент России также сказал, что не видел заявление Зеленского о якобы иностранном финансировании "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает информацию о финансировании партии "Оппозиционная платформа - За жизнт", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук.

"У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил он.

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Новости Украины Владимир ПутинВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
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