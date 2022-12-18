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Путін називав Зеленського "пособником нацизму" і відмовлявся від зустрічі, - NYT

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Сочі, Неділя 18 грудня 2022 11:43
Путін називав Зеленського "пособником нацизму" і відмовлявся від зустрічі, - NYT Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін минулого року відмовлявся від зустрічі з президентом України. Він називав Володимира Зеленського "пособником нацизму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал The New York Times, присвячений причинам поразок РФ в Україні.

Видання зазначає, що рішення Зеленського ввести проти нардепа Віктора Медведчука санкції розчарувало Путіна. Журналісти заявляють, що такий крок українського президента "розбили надії Кремля".

Зокрема, своє розчарування Путін продемонстрував у жовтні 2021 року під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у своїй сочинській резиденції.

За інформацією NYT, Беннет сказав російському диктатору, що Зеленський зацікавлений у зустрічі "тет-а-тет". Путін "спалахнув гнівом" від згадки про Україну. Він заявив, що йому "немає чого обговорювати з цією людиною".

Також глава Кремля додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".

Нагадаємо, за даними NYT, директор ЦРУ ще у листопаді минулого року попереджав Росію про наслідки війни та "рішучу реакцію" Заходу, але Москва у відповідь заявила у доблесть своїх військових.

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