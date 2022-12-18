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Путин называл Зеленского "пособником нацизма" и отказывался от встречи, - NYT

Новина українською →
Сочи, Воскресенье 18 декабря 2022 11:43
Путин называл Зеленского "пособником нацизма" и отказывался от встречи, - NYT Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин в прошлом году отказывался от встречи с президентом Украины. Он называл Владимира Зеленского "пособником нацизма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал The New York Times , посвященный причинам поражений РФ в Украине.

Издание отмечает, что решение Зеленского ввести против нардепа Виктора Медведчука санкции разочаровало Путина. Журналисты заявляют, что такой шаг украинского президента "разбили надежды Кремля".

В частности, свое разочарование Путин продемонстрировал в октябре 2021 года во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в своей сочинской резиденции.

По информации NYT, Беннет сказал российскому диктатору, что Зеленский заинтересован во встрече "тет-а-тет". Путин "вспыхнул гневом" от упоминания об Украине. Он заявил, что ему "нечего обсуждать с этим человеком".

Также глава Кремля добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".

Напомним, по данным NYT, директор ЦРУ еще в ноябре прошлого года предупреждал Россию о последствиях войны и "решительной реакции" Запада, но Москва в ответ заявила в доблесть своих военных.

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